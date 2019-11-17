Ara tatilde ders için zorlamayın

9 günlük ara tatil başladı. Psikolog Özdem, bu dönemlerde yapılan en büyük yanlışlıklardan birinin dersler ve ödevler için aynı performansın beklenmesi olduğunu söyledi, 'Bırakın öğrenci biraz da tatil yapsın' dedi

Bu yıl ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin ilk defa yapacağı ara tatil başladı. Toplam 9 günlük tatil sürecinde öğrencilerin zorlu geçen sınav dönemlerinden sonra dinlenmeleri hedefleniyor. Ailelerin tutumu, öğrencinin başarısında büyük rol oynuyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi'nden Uzm. Klinik Psikolog Gözdem Özdem, ara tatili verimli geçirmek için önemli önerilerde bulundu.

Ara tatillerin öğrenciler için derslere kısa bir mola vererek dinlenmek, oyunlar oynamak, dönemin yoğun temposundan biraz uzaklaşmak anlamına geldiğini söyleyen Özdem, "Ebeveynde ise eğer o zamana kadar çocuğun ders başarısı düşükse, üzüntü hali ve bunun ardından telafi için çözüm çabaları görülmektedir. Bu durumun aksine çocuk derslerde başarılı ise performansı korumak adına beklentiler ortaya çıkmaktadır. Ara tatilde yapılan en yaygın hata, çocuktan dersler ve ödevler konusunda aynı performansın beklenmesidir. Ara tatilin amacı ödev yapmak, sürekli kitap okumak ya da proje yetiştirmek değildir. Bu süreçte çocuğun stressiz ve mutlu zamanlar geçirmesi önemlidir" dedi.

Anne babaya öneriler

Özdem, ara tatilde anne babaların yapması/yapmaması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Çocuğunuza sürekli 'Ders çalış' demeyi seçerseniz, onun önümüzdeki dönemde motivasyonun azalmasına neden olabilirsiniz. Tatil dönemlerinde ders söylemlerinden uzak durulmalıdır. Çünkü ders baskı, çocuğun dersini çalışsa bile yeterli verimi almasını engellemektedir. Birçok ebeveynin ortak görüşü, 1 haftalık tatilde çocuğun eksik kaldığı dersleri tamamlaması gerektiği yönündedir ancak bu doğru bir yaklaşım değildir.

Çocukların her zamanki yatma saatinden biraz daha geç yatmasına izin verin. Sabahları daha geç kalkmalarına, yatak keyfi yapmalarına müsaade edilebilir. Çocuk geç kahvaltı yapmak isteyebilir. Çocuğun bu beklentilerini öğrenerek onun istediği şekilde kahvaltı hazırlayabilirsiniz.

Oyuna izin verin

Anne babalarda genellikle 'Sadece oyun oynar oldu, oyunun başından kaldıramıyoruz' gibi söylemler sıklaşmaktadır. Oysaki çocuklar kendilerine sunulan seçenekler içinde en çok hoşlandıklarını seçmektedir. Şu tarz söylemler işe yarar 'Şunu denemeye ne dersin?' Eğer bu söylemi duymakta zorlanıyorsa 'TV izleme! ya da konsol oyunu oynama' gibi emir söylemleri yerine 'Eğer bu şekilde oyun oynamayı seçersen arkadaşlarınla vakit geçirmek istemediğini anlarım' deyin. Çocuk gerçekten oyunun başından hiçbir şekilde kalkmak istemiyorsa uzman desteği alınmalıdır.

Tatiller anne ve babanın çocuklarıyla ilişki ve iletişimlerinin gelişimini artırmak, güçlendirmek açısından önemli bir fırsattır. Ailece vakit geçirmek, çeşitli aktiviteler yapmak ya da imkan varsa kısa bir tatil organize etmek işe yarar.

Öğretmen olmayın

Çocuğun okul performansından hoşnut olmayan bazı anne babaların bu durumla en yaygın baş etme yöntemi ise öğretmen rolüne geçmektedir. Bu, kısa süreli bir fayda sağlayabilir ancak bazı olumsuz durumlara da neden olabilir. Çocuk bu tarz bir durumda aileden uzaklaşabilir veya performansı daha da düşebilir. Anne baba çocuğa bu durumda ancak ihtiyaç halinde yardımcı pozisyonunda olmalıdır. Bu planlamalar tatil dönemlerinde değil, bir sonraki eğitim döneminde yapılmalıdır.