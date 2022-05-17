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Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 25 artacak!

Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 25 artacak!
17 Mayıs 2022 Salı 08:38

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğe göre trafik sigortasına yüzde 25 daha zam gelmiş oldu


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yayımlanan kararla Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20 olacak. Ayrıca, Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya yüzde 50 oranında arttırılabilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trafik sigortası #resmi gazete #zam #sigorta zam
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