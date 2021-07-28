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Aracında seyir halindeyken öldürüldü!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Ahmet Seçgin'e (31), otomobiliyle seyir halindeyken yaklaşılan araçtan tabancayla ateş açıldı. Başından vurulan Seçgin yaşamını yitirdi, olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı

Aracında seyir halindeyken öldürüldü!
28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:33

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, D-100 yolu Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönünde giden Ahmet Seçgin'in kullandığı 41 DS 661 plakalı otomobile, yaklaşılan başka otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Başından vurulan Seçgin’in kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ahmet Seçgin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

2 İLDE 4 GÖZALTI

Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. Otomobilin plakasını belirleyen polis, şüphelilerin A.S., A.Ç., N.Ç. ve B.F. olduğunu belirledi. Sakarya ve Kocaeli’de yapılan operasyonla 4 kişi, gözaltına alındı. Ahmet Seçgin’in, Sakarya’da ilçe belediyesinde çalıştığı öğrenilirken, cenazesi toprağa verilmek üzere Arifiye ilçesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #cinayet #ölüm
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