Arazi anlaşmazlığı ölümle bitti

Mardin'de iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya neden oldu. Olayda 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı

Olay Mardin'in Midyat ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre aralarında arazi anlaşmazlığı olan akraba iki aile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada 36 yaşındaki Esma Altunkaynak, annesi Fahriye Altunkaynak ve kız kardeşi 27 yaşındaki Tuğba Altunkaynak yaralandı.

Çevredekiler olayı hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılanlardan Esma Altunkaynak'ın kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma da bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.