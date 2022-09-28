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Arazi anlaşmazlığı tartışması acı bitti: 2 ölü!

Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan komşular kavga etti. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı

Arazi anlaşmazlığı tartışması acı bitti: 2 ölü!
28 Eylül 2022 Çarşamba 14:46

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Akbaba köyünde meydana geldi. Aydın Ergün (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan komşuları Mustafa Akçora (52, eşi Fatma Akçora (55) ve kardeşi Musa Akçora (43) ile evinin önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aydın Ergün, evden aldığı tabanca ile Mustafa Akçora ile eşi ve kardeşinin baş ve göğüs bölümlerine ateş etti. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatma Akçora’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Musa Akçora da kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mustafa Akçora ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından eve saklanıp, jandarmaya direnen Aydın Ergün, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak karakola götürüldü. Acı haberi alıp gelen Akçora ailesinin yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.

Aydın Ergün’ün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bartın #arazi kavgası #ölüm
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