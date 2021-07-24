Arazi kavgasında iki kardeşini öldürdü!

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, arazi paylaşımı tartışması nedeniyle çıkan kavgada ağabey silahını ateşleyerek 2 kardeşini öldürdü

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre Suat, Şaban ve İbrahim Karamahmutoğlu kardeşler arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Karamahmutoğlu tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı. Şaban Karamahmutoğlu olay yerinde Suat Karamahmutoğlu ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İbrahim Karamahmutoğlu olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ORMANDAKİ BARAKADA YAKALANDI

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kardeşleri Şaban Karamahmutoğlu (55) ve Suat Karamahmutoğlu’nu (65) öldürerek olay yerinden kaçan İbrahim Karamahmutoğlu’nun (72) peşine düşerek, saklandığı yeri tespit etti. Jandarma ekipleri olayın ardından Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Hacimbey köyünde ormanlık alanda barakada saklanan İbrahim Karamahmutoğlu’na ‘teslim ol’ çağrısında bulundu. İbrahim Karamahmutoğlu teslim olurken, olayda kullandığı silaha el konuldu.

Ölen iki kişinin yakınları ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin acil servisi önüne geldi. Polis ekipleri hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.