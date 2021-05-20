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Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç öğretmeni öldürdü!

Kayseri'de 26 yaşındaki öğretmen Arife Nur Sarıoğlu, arkadaşlık teklifini kabul etmediği için Tolga Temur tarafından öldürüldü

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç öğretmeni öldürdü!
20 Mayıs 2021 Perşembe 12:05

Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre evinden çıkan 26 yaşındaki rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, kendisini bekleyen 29 yaşındaki Tolga Temur'la karşılaştı. Temur daha önce de defalarca yaptığı gibi Sarıoğlu'na arkadaşlık teklifinde bulundu. Sarıoğlu da olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Temur belinde olan tabancayı çıkartarak peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden genç öğretmen kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra Temur da tabancayı başına dayayıp ateş etti.

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Temur ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Acı haber alan Arife Nur Sarıoğlu’nun yakınları olay yerine geldi. Arife Nur Sarıoğlu'nun annesi, "Kızıma ne oldu? Söyleyin çocuğuma ne oldu" diyerek feryat edip, gözyaşı döktü.

Yapılan incelemenin ardından Arife Nur Sarıoğlu’nun cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #öğretmen cinayet #arife nur sarıoğlu #arkadaşlık teklifi cinayet
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