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Artvin Çoruh Üniversitesi 18 kişi alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu

Artvin Çoruh Üniversitesi 18 kişi alacak
23 Eylül 2021 Perşembe 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Artvin Çoruh Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvuruların 22/09/2021 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (06/10/2021 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

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