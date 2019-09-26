Arzu Akyol Ekiz, Ekol'ün yeni Türkiye Müdürü

Toplumsal cinsiyet eşitliği projeleriyle lojistik sektöründe fark yaratan Ekol'ün Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine lojistik sektörünün deneyimli kadın yöneticilerinden Arzu Akyol Ekiz getirildi.

Arzu Akyol Ekiz, Ekol'ün yeni Türkiye Müdürü
26 Eylül 2019 Perşembe 14:13

Ekiz, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, MBA derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yaptı.Kariyeri boyunca Singer'de Tedarik Zinciri Yöneticiliği, Sitmar Lojistik'te Yönetici Ortaklığı, GAP Perakende Moskova'da Proje Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Profesyonel iş hayatına Damco Maersk Lojistik'te Doğu Akdeniz Ticari Direktörü, Netlog Lojistik'te Uluslararası Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı ve Global Forwarding Genel Müdürü olarak devam eden Arzu Akyol Ekiz, Ekol Ailesi'ne katılmadan önceki son görevinde Fiba Perakende'de Lojistik ve Dış Ticaret Danışmanı pozisyonunda çalıştı.

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