İZMİR'DE MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ
İZMİR'DE MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ
0
FUAR'DA BORNOVA İLGİSİ
FUAR'DA BORNOVA İLGİSİ
0
FUARDA BUCA RÜZGARI ESTİ
FUARDA BUCA RÜZGARI ESTİ
0
BAŞKAN BATUR NUTUK DAĞITTI
BAŞKAN BATUR NUTUK DAĞITTI
0

Aşı olmayanlar dikkat! PCR testi zorunluluğu geldi

Koronavirüs önlemleri kapsamında pazartesi günü itibariyle iç hat uçuşu olan ve aşısı olamayan yolculardan PCR testi istenecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin detayları belli oldu

Aşı olmayanlar dikkat! PCR testi zorunluluğu geldi
04 Eylül 2021 Cumartesi 09:05

6 Eylül itibariyle iç hat uçuşu olan yolcular İçin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iç hatlarda başlayacak aşı, bağışıklık veya PCR sonucu gösterme zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcuları için geçerli olacak. Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor. İki doz koronavirüs aşısı ve hastalık geçirmeyen yolcular için ise PCR testi ibraz etmek zorunluluğu getirildi. Yolcular planlanan uçuştan maksimum 48 saat öncesinde negatif PCR testini ibraz etmesi ve HES uygulamasında görülmesi isteniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #aşı #pcr testi #uçak pcr testi
Önceki Haber
İzmir'de taksinin çarptığı kişi öldü!
Sonraki Haber
Tren, fabrika işçilerini taşıyan minibüsü çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
8 adet işyeri kiralanacak
8 adet işyeri kiralanacak
0
Adana'da 7 arsa satılacak
Adana'da 7 arsa satılacak
0
Tren, fabrika işçilerini taşıyan minibüsü çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
Tren, fabrika işçilerini taşıyan minibüsü çarptı: 6 ölü, 7 yaralı
0
İzmir’den dünyaya 90’ıncı kez merhaba
İzmir’den dünyaya 90’ıncı kez merhaba
0
20 bin öğretmen ataması yapıldı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
0
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.