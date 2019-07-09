Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu
09 Temmuz 2019 Salı 13:12

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
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