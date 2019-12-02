At buzdolabına 1 yıl dayansın

BBC'nin haberine göre, 'Kozmik Kütür' adı verilen melez elma, ilk kez 1997'de Washington Devlet Üniversitesinde geliştirilmeye başlandı.

At buzdolabına 1 yıl dayansın
02 Aralık 2019 Pazartesi 11:19

Sert, kütür ve sulu olarak tarif edilen elmanın piyasaya sürülmesi, 10 milyon dolara mal oldu. Kırmızı elmaya, üzerindeki açık sarı beneklerin uzak yıldızlara benzetilmesi nedeniyle 'Kozmik Kütür' adı verildiği ifade edildi.

Katı kurallar

Ağaçların ürün vermesinin 3 yıl sürdüğü belirtilirken, Washington Devlet Üniversitesinin yürüttüğü yetiştirme programının yöneticilerinden Kate Evans, buzdolabında 10 ila 12 aya kadar tadı bozulmadan muhafaza edilebileceğini söyledi. Washington'da 12 milyondan fazla 'Kozmik Kütür' ağacının dikildiği, katı lisans sisteminin, ABD'nin başka bölgelerinde çiftçilerin bu elmaları yetiştirmesine izin vermediği kaydedildi.

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