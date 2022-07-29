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Atatürk Üniversitesi 100 kişi alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Atatürk Üniversitesi 100 kişi alacak
29 Temmuz 2022 Cuma 07:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitemiz Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlara 100 (yüz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.

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