Ateşe verdiği eski eşinin yanmasını izledi!

Ordu'da eski eşi Elvan Sözkesen'i üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği iddiasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu hakkında iddianame hazırlandı. Eski eşi tarafından yakılan Sözkesen verdiği ifadede, "Eski eşim alevleri söndürmeye çalışmadı, yanmamı izledi" dedi

Olay, 12 Ocak'ta Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen’i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakları aşağıdan alıp evine dönen Elvan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Elvan'ın üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'e çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis'e haber verdi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emiroğlu ile Sözkesen'in binaya girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Erkan Emiroğlu hakkında, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen babası Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Elvan Sözkesen, iddianamedeki ifadesinde, eski eşi tarafından rahatsız edildiğini, karşılaştığında korktuğu için kaçmaya çalıştığını söyledi. Eski eşinin üzerindeki alevleri söndürmeyip yanışını seyrettiğini belirten Sözkesen, "Olay günü sabah saatlerinde eski kayınpederim aradı. Siteye geldiğini ve bana erzak getirdiğini, aşağı inmemi söyledi. Asansörle aşağı indim. Sitenin çıkış kapısında kayınpederimi gördüm. Yanına giderek 2- 3 dakika konuştuk. Kapının önündeki erzakı aldım. Asansöre binerek 7'nci kattaki daireme çıktım. Asansörden ineceğim sırada üst katın merdivenlerinden eski eşimin indiğini gördüm. Bana sürekli olarak rahatsızlık veriyordu. Beni daha önce tehdit ettiği için, bana bir şey yapmasından endişelenerek kendi ikametime yönelmeyip alt kata yöneldim. Korktuğum için kaçmaya çalıştım. Arkam dönük bir şekilde aşağı inerken bir ıslaklık hissettim. Bir anda ne olduğunu anlamadan üzerim alev aldı. Bunun üzerine öleceğimi düşünerek 'anne' diye bağırdım. Bağırmam üzerine alt katta oturan komşum kapıyı açtı. Beni banyoya yönlendirdi. Komşularımın yardımıyla alevler söndürüldü. Daha sonra ambulansla hastaneye gittik. Erkan'ın elinde sigara yoktu. Üzerimdeki alevleri söndürmeye çalışmadı. Benim yanmamı izledi" dedi.

'ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU'

Sözkesen, "Olaydan önce 15 gündür eski eşim beni ölümle tehdit ediyordu. Bana, 'yaşım genç, 35 yılı göze aldım, seni yaşatmam' diyordu. Eski eşimle kayınpederimin aynı saatlerde ikametimde olması tesadüf değil. Babasıyla oğlu aynı ikamette yaşıyor. Kayınpederim ve eski eşimin tasarlayarak bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'PET ŞİŞEYİ ELİME ALIP, SİNİRLE FIRLATTIM'

Erkan Emiroğlu ise iddianamedeki ifadesinde, pet şişenin pencere kenarında olduğunu, sinirle alıp fırlattığını belirterek, "Arabayı evin arkasına park ettim. Ön kapıyı kullanmaya üşendiğim için duvardan atladım, apartmana girdim. Evin bulunduğu kata çıktım. Evin bulunduğu katta eski eşimle karşılaştım. Konuşmak istedim. Hangi konuda konuşmak istediğimi söylemedim. Eski eşim bu talebimi, 'şu anda konuşulacak bir konu yok' diyerek reddetti. Ardından merdivenlerden aşağı inmeye başladı. Ben de o kızgınlıkla merdiven boşluğundaki pencerenin kenarında bulunan üzerinde hafif beyazımsı renkli sıvı olan pet şişeyi elime alıp, sinirle fırlattım. Elimde sigara bulunuyordu. Bir anda bu sıvı alev aldı. Daha sonra Elvan'ın çığlıklarını duydum. Merdivenlerden aşağı hızla iniyordu. Olaydan sonra telefonla babamı arayarak, 'olay yaptım, gelinini yaktım, git şimdi ilgilen' dedim" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Tedavisi devam eden Elvan Sözkesen, yaşadığı korku dolu anları ise hastanedeki yatağında anlattı. Eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Sözkesen, "Çığlıklarımı duyan komşum kapıyı açmamış olsaydı, ben de kadın cinayetine kurban gitmiştim. Allah razı olsun ki, kapıyı açan komşum sayesinde kurtuldum. Böyle cani, psikopat insanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Kadın cinayetlerine artık bir son verilsin istiyorum. Daha fazla küçücük yavrular annesiz kalsın istemiyorum. Bir insanı diri diri yakıp izleyecek kadar cani, canavar, alçak, vicdansız, merhametsiz, psikopat insanların içimizde dolaşmasını istemiyorum. Artık herkes korkuyor. Kimse artık kimseye güvenemiyor. Bu yüzden aileler evlatlarını psikopat canilerle evlendirmesin. Kimse evladına da sebep olmasın. Daha fazla canlar yanmasın. Hiçbir sağlık problemim yokken, bu hale koydu beni. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.