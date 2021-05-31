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Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Atılım Üniversitesi 16 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10

2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim  yesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi  alınacaktır. Üniversitenin web sayfasında belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde    yapılmayan,   posta-kargo  nedeniyle  geciken  ve  eksik  belgeli  başvurular dikkate alınmayacaktır.  Öğretim üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı  sonuçları  web  sayfamızda  yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


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