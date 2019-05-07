Atlas Global Hava Yolları'ndan İstanbul seçimi kararı

Atlas Global Hava Yolları, YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde verdiği kararın ardından 23 Haziran tarihini kapsayan bileti bulunan yolcuların para kesintisi olmadan iade hakkı bulunduğunu duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar verdi. Seçimi CHP'ye kaybeden AK Parti'nin "Kesin bir şeyler oldu. Tam anlamadık ama var bir şeyler" gibi söylemlere dayandırdığı itirazı dikkate alan yüksek hâkimlerin verdiği kararla yalnızca İstanbul Büyekşehir Belediye Başkanlığı seçimi, 23 Haziran günü yenilenecek.

31 Mart'ta oyunu kullanan ve doğal olarak tatil planları yapmaya başlayan İstanbul halkının bir bölümü, erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmak için yerlerini çoktan ayırtmış, uçak biletlerini de erkenden satın almıştı. Tatil planını önceden yapan İstanbullular, vatandaşlık görevlerini yaparak tekrar edilen seçimlerde yeniden oy kullanmak için maddi zarar etmeden neler yapabileceklerini düşünürken Atlas Global Hava Yolları'ndan onları mutlu edecek bir haber geldi. Atlas Global, 23 Haziran 2019'u kapsayan uçak biletine sahip yolcularının değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkı bulunduğunu duyurdu.

Atlas Global Hava Yolları'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

23 Haziran İBB Başkanlığı seçimine uçuşları denk gelen yolcularımız biletlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Konu ile alakalı detaylı bilgiye çağrı merkezimizden (0850 222 00 00) ya da http://bit.ly/2JsxxB8 adresinden ulaşabilirsiniz.