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AVM otoparkında dehşet! Sevgilisini öldürdü, intihar etti!

AVM otoparkında dehşet! Sevgilisini öldürdü, intihar etti!
19 Mart 2022 Cumartesi 08:36

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında İ.B.(21) adlı erkek, tartıştığı sevgilisi Y.S.(21)'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın da hayatını kaybetti. Her ikisinin de öğrenci oldukları öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, İ.B. isimli erkek, otoparkta tartıştığı sevgilisi Y.S.'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. İ.B.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Her ikisinin de öğrenci oldukları öğrenildi. Çiftin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #avm #otopark #sevgilisini öldürdü #cinayet #intihar
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