Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 32 öğretim üyesi alımı yapacağını ilan etti

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Adnan Menderes Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.



Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına ise Doçent unvanı almış veya Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olanlar müracaat edemez.



DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ