Azerbaycan’ın yanınızdayız

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali ve yaptığı sivil katliamlar, Menemen’de yapılan ortak basın açıklamasıyla kınandı. Menemen Belediyesi ve Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği toplantıda Azerbaycan’a destek mesajları verildi

Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen basın açıklamasına Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yanı sıra, Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu İzmir İl Başkanı İsmet İlhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Mülazım Pahsa, İlavan Türkiye Cumhuriyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı, İzmir Balkan Dernekleri Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Anar, İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Rahmi Ataseven ve Betül Atacan Kılıçoğlu, Agios Konstantinos Rum Kilisesi Papazı Erol Kara, Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Menemen Şubesi, Bornova Selanikliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu ile diğer sivil toplum ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Her zaman yanında olacağız

Basın açıklamasında konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Ermenistan’ın saldırgan tutumu ve insanlığa karşı işlediği suçlara tüm dünyanın sessiz kaldığını söyledi. Aksoy, “Hemen sol tarafımızda bir anıt heykel var: Srebrenitsa Heykeli. Srebrenitsa’da katliam gerçekleşirken, binlerce Müslüman öldürülürken batı gözlerini kapadı ve üç maymunu oynadı. Ahıska Türkleri Sürgün Anıtı var yine Menemen’de. O katliam, sürgün gerçekleşirken de herkes görmezden geldi. Ve Azerbaycan. 1992 yılında Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ’a girerek Hocalı katliamını gerçekleştirdi. Askeri kuvvetlerini kullanarak 613 vatandaşı katletti. Bir daha bunların yaşanmaması için artık gözlerimizi kapatmamamız gerekiyor. Bugün Menemen’de, vicdan sahibi herkes, alt kimliği üst kimliği fark etmeksizin hepimiz tepkimizi koymak, artık ölümler yaşanmasın demek için buradayız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın tam bağımsız Azerbaycan diyoruz. Hepimiz Azerbaycan’ın yanındayız ve her zaman da yanında olacağız. Soykırımların artık son bulmasını istiyoruz” dedi.

Karabağ kanayan yaramız

İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Mülazım Pahsa ise yaptığı konuşmada, “Ermeni Devleti’nin kurulması için 9 bin km yer verip devlet olmalarını sağlayan ve devlet olarak ilk tanıyan bizler tarih içinde onlar tarafından gerçekleştirilen katliamlarla karşılaştık. Azerbaycan toprağı olan, bütün dünya tarafından böyle kabul edilen Dağlık Karabağ’a göz diken, bu topraklara sahip çıkmak için savaş başlatan Ermenilerin bir an önce işgal ettikleri topraklardan çıkması gerekmektedir. Karabağ bizim kanayan yaramızdır. Türk milletlerinin bir olup birlik olup güçlü olma zamanıdır” diye konuştu.

Ne mutlu Türküm diyene

“Azerbaycan kendi topraklarını bu işgalden kurtarmak için kararlıdır. Biz Ermenilerden daha güçlüyüz ve topraklarımızı kurtarmak için de kararlıyız. Bu süreçte Türkiye’ye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” diyen İlavan Türkiye Cumhuriyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı ise konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sizlerin verdiği destek Azerbaycan insanlarını gururlandırıyor. Bunun için sizlere minnetarız. Bu gerçekten bir millet iki devlet olduğumuzun kanıtıdır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Azerbaycan. Ne mutlu Türküm diyene.” Etkinlik, Azerbaycan’da şehit düşen yurttaşlarımız için verilen lokma hayrı ile son buldu.