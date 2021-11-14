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Babasını, boğazını keserek öldürdü!

Adana’da Sefa Kürçe, evine gidip tartıştığı babası Cabbar Kürçe'nin boğazını kesti. Cabbar Kürçe olay yerinde hayatını kaybederken, Sefa Kürçe ise polis ekiplerine teslim oldu

Babasını, boğazını keserek öldürdü!
14 Kasım 2021 Pazar 17:31

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Sefa Kürçe, evine gittiği babası Cabbar Kürçe ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Sefa Kürçe, bıçakla saldırdığı babasının boğazını kesti. Cabbar Kürçe kanlar içerisinde yere yığılırken, sesi duyan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Sefa Kürçe ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

Bu sırada Cabbar Kürçe’nin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Cabbar Kürçe’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Sefa Kürçe ise emniyete götürüldü.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #babasını öldürdü #baba cinayeti #ölüm
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