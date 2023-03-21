Bakan Koca: 42 bin 500 personel istihdam edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi olmak üzere toplam 42 bin 500 personel istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Koca: 42 bin 500 personel istihdam edilecek
21 Mart 2023 Salı 12:02

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS ile 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe, 1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

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