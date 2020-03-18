Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini açıkladı.

Bakan Koca, corona virüsü 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini belirtirken, vaka sayısının ise 98'e çıktığını açıkladı Bakan Koca yaptığı açıklama, "O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün virüse dirayet gösterdik. İnsalık bu tablonun içindeyken Türkiye'nin tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce size ilk vaayı bildirmiştim. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor.

CORONA VİRÜSÜNDEN İLK ÖLÜM

Virüsün farklı yaş grupları üstündeki etkisi. Çocuklar ve gençler çabuk atlatabiliyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır hissettiği kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır. Özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve tüm halkımızı gerçekten aynı üzüntüyü bildirerek vereceğim. Corona virüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerden biriyim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye allahtan rahmet diliyorum.

VAKA SAYISI 98'E ÇIKTI

Ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık, riskleri önlüyoruz. Bulgusu olanlardan test için numene alıyoruz. Önceden tanı olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51'dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir, 1 buçuk 2 ay direnelim" dedi.