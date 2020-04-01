Bakan Koca il il vaka sayılarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini açıkladı. Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 277'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca, il il Türkiye'deki corona virüs vakalarının sayısını açıkladı.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da bir araya gelen Kurul üyeleri, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alındı.

Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır

Temas içinde olamayacağız. Araya mesafe koyacağız. Kendimizi izole edeceğiz. Bütün bilim adamları hastalık üzerinde çalışıyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Eğer bu temel kural uygulanmazsa diğer tehditler bizi koruyamaz. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Yakınlarınızı çevrenizi uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz. Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor.

Can kaybı 277'e yükseldi

Mücadelenin temelinde kişiler var. Lise öğrencisinden akademisyenine kadar bütün insanımız var. Bugünler tahammül ve dirayet günleridir. Bugünler şüphesiz geçicidir. Bir yönüyle bu bir savaştır. Halk sağlıüğı savaşdır. Mümkün olduğu kadar bu savaştan ölmeden çıkmak erkenden kontrole almaktır. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta bu gücü tanımayalım. Sizleri bu savaşta kahraman olmaya davet ediyorum. Eğer bunu başaramazsak kayıplarımız artacak. Yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar az olursa o kadar galip gelirsiniz. Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu.

1 kişi virüsü 30 kişiye bulaştırıyor

Bizim filyasyon dediğimiz taradığımız hastaların durumu. Şu anda yaptığımız taramalarda hasta sayısı 10 bine vardı. Pozitif vakaları taradığımızda 46 kişi oldu. Aile hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum bu tablonun ortaya çıkmasında çok yardımcı oldu. Bu taramada sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz.

Tüm dünyaya 3 ayda yayıldı

Virüs çok kolay bulaşıyor ve diğer hastalıklarda görmediğimiz şekilde yayılıyor. İzolasyonun ve hareketsizliğin önemli olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bu virüs tüm dünyaya yayılımı 3 ayda oldu. Ne kadar kolay bulaştığını belirtmek istiyorum. Japon heyetiyle geçen görüştüm orada yapılan test sayısı 34 bin. Biz şuana kadar yaptığımız test sayısı 100 bini geçti. Kit sorunundan öte bunu çalışabilecek ortamın olması önemli. Biz merkez sayımızı artırıyoruz ve bunu yapabilecek merkezlere izin veriyoruz. Testi daha çok Bilim Kurulu'nda hastaık bulugusu olan ve şüpheli olanlara bu testin yapılabilmesi. Hastalık bulgusu olanlara bu test yapılmalı ve bu dönemde herkes kendini izole ederek geçirmesini istiyoruz.

İl il vaka sayısını açıkladı

İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.