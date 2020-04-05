Bakan Koca: Vaka sayısı 27 bin 069!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca: Vaka sayısı 27 bin 069!
05 Nisan 2020 Pazar 21:49

Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşıp, "Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" dedi. Tabloya göre, toplam vaka sayısı 27 bin 069'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 574'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler; #Fahrettin Koca #Koronavirüs
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