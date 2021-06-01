Bakan Selçuk'tan normalleşme açıklaması: Okullar yaz boyu açık olacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Haziran’da öğrencilerin karne alabileceklerini, 2 Temmuz'a kadar ise isteğe bağlı telafi programı uygulanacağını söyledi. Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız" dedi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bakanlıkta kademeli normalleşme takvimine göre açılan okullar ve telafi programına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı kararları doğrultusunda, Türkiye genelinde bugünden itibaren tüm ilkokullarda ve bünyelerindeki ana sınıflarında eğitimin başladığını, 7 Haziran'da ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçileceğini hatırlatan Selçuk, "Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki temel eğitim okullarımızda ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime 5 gün tam zamanlı olarak başladık. Elbette yüz yüze eğitimlere katılım yine isteğe bağlı olacak" diye konuştu.

'DİLEYEN KARNESİNE 18 HAZİRAN’DA ULAŞABİLECEK'

Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılını 2 Temmuz'da sonlandırdıklarını belirterek, "Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı? Bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek. Bizim salgın sonrası eğitim planlamamız, ders notlarının ötesinde bir yaklaşımla çocuklarımızın daha çok, sosyal, duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Elbette akademik konularda da gereken önlemler alınacak" dedi.

‘OKULLAR YAZ BOYU AÇIK OLACAK’

2 Temmuz’un ardından öğrencileri güzel bir yaz beklediğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Ancak bu yaz beraber olalım, dolu dolu bir yaz geçirelim istiyoruz. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve ailelerimizle sosyal duygusal, akademik ve fiziksel etkinliklerle dolu bir telafi programı başlatıyoruz. Gelecek eğitim öğretim yılına tüm paydaşlarımızla canlı bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Okullarımız 1,5 yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı (UDEP) kapsamında bir telafi planı oluşturacak. 18 Haziran- 2 Temmuz aralığında okullarımız çalışmalarını bu planlar doğrultusunda uygulamaya başlayacaklar. Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler."

1'DEN 2'YE GEÇENLER İÇİN OKUMA YAZMA TARAMASI

Bakan Selçuk, dolu dolu geçen yazın ardından yeni eğitim- öğretim yılına başlayacaklarını, ilk döneminden itibaren de öğrencilerin telafi ve destek çalışmalarını yıl boyu sürdüreceklerini belirtti. Selçuk, "1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Ayrıca 3 ve 4'üncü sınıfları 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' uygulaması ile destekleyeceğiz. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Liseler içinse kritik kazanımlar taraması hazırladık. Bunların hepsi tamam. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun kendi ihtiyacına göre şekillenecek. Çünkü okullar ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilirler" dedi.

'TELAFİ SÜRECİ İÇİN YENİ WEB SİTESİ OLUŞTURDUK'

Uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları seferberlik duygusunu telafi döneminde de yaşayabilmek için 'Telafide ben de varım' diyen herkesle UDEP çerçevesinde bir araya geleceklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Bunların yanında telafidebendevarim.meb.gov.tr isimli bir web sitesi hazırladık. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için de bu web sitesinde ayrı bölümler var. Bu web sitesinde etkinlik planları ve açıklamaları yer alıyor" dedi.