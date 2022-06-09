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Bakan Soylu açıkladı: Taksiciler, yabancı yolcuların belgelerini kontrol edecek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin." dedi

Bakan Soylu açıkladı: Taksiciler, yabancı yolcuların belgelerini kontrol edecek!
09 Haziran 2022 Perşembe 11:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'nda, kaçak göçmenlerin taşınmasını engellemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bugün valiliklere bir yazı göndereceklerini, taksilere ve tır parklarına yönelik yeni bir adım atacaklarını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Bu ne demektir? Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Onun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz. Şunu söyleyebilirlerdi; 'Biz taşıdık ama kaçak olduğunu bilmiyoruz.' diyebilirlerdi. Onun önüne geçiyoruz. Otobüslerde zaten bilet alırken böyle bir yükümlülük söz konusuydu. Bu yükümlülüğe uymayanlara da kanunda belirtilen cezaların kesilmesine dair bir talimat veriyoruz. İki türlü ceza var. Bilerek taşıdığı tespit edilirse insan kaçakçılığına girer. Aynı zamanda bununla beraber valilikler idari emir yayınladıkları için de idari para cezasına girer. Hem adli hem de idari olarak."

Aynı talimatla tır ve kamyon parklarına ilişkin bir tedbir getirdiklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini almayı da tedbir olarak getiriyoruz. Burada da bazı tırların kasalarında taşınıyor. 'Brandayı kestiler, içeri girdiler, benim bilgim yok.' diyorlar. Buna ait bir tedbiri de göçmen kaçakçılığıyla mücadele başlığı altında getiriyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu #içişleri bakanı #göçmen #kaçak göçmen #taksici
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