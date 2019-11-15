Bakırköy'de 3 kişi ölü bulundu: Ölümlerde siyanür şüphesi

Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. AFAD ekiplerinin dairede yaptığı ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edildiği belirtildi.

Bakırköy'de 3 kişi ölü bulundu: Ölümlerde siyanür şüphesi
15 Kasım 2019 Cuma 10:36

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma  günü saat 06.45'te  155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu  adrese ivedilikle intikal edilmiş,  (Z.D),  (B.D) ve (A.D)  isimli  biri çocuk 3 kişinin  cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.  Dairedeki koku nedeniyle AFAD  (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.  Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup,  adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. " denildi. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.


 

Etiketler; #bakırköy #istanbul #siyanür
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