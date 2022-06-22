Balık avlarken elektrik akımına kapılan iki kuzen öldü!

Ordu'nun Korgan ilçesinde dereye elektrik vererek balık avlayan kuzenler akıma kapıldı. Olayda 25 yaşındaki Oğuzhan Berber ile kuzeni 21 yaşındaki Can Berber hayatını kaybederken, 18 yaşındaki Mehmet Güldür ise yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzenler Oğuzhan Berber ve Cihan Berber ile arkadaşları Mehmet Güldür, mahalledeki dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı. Bu sırada elektirk akımına kapılan 3 kişi dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Güldür'ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.