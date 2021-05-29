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Balık tutmaya gitmişti. Acı olay!

Burdur'da, balık tutmaya gittiği baraj gölü kenarında kalp krizi geçiren Emre Şimşek (26), yaşamını yitirdi. Şimşek'in cansız bedenini, ailesi buldu

Balık tutmaya gitmişti. Acı olay!
29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:55

Gölhisar ilçesinde bulunan Yapraklı Baraj Gölü'ne, dün akşam üzeri balık avlamaya giden Emre Şimşek'e ulaşamayan ailesi, çevrede aramaya çıktı. Ailesi ve arkadaşları, 4 saatlik arama çalışmasının ardından Şimşek'i Yapraklı Gölü kenarında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Emre Şimşek'in kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdiğini belirledi. Emre Şimşek'in cansız bedeni, otopsi için Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #burdur #kalp krizi #kalp krizi ölüm
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