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Balıkesir Büyükşehir, 60 adet S plaka satışı yapacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 60 adet S plaka satışı yapılacak

Balıkesir Büyükşehir, 60 adet S plaka satışı yapacak
21 Mayıs 2021 Cuma 10:08

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere; belirtilen ilçelerde toplam 60 adet servis aracı plakasının satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

Gönen ilçesinde yapılacak S plaka satışı için muhammen bedel 200 bin TL olarak açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 6000 bin TL olarak belirtildi.

Manyas'ta ise S plakalar için 18 bin TL muhammen bedel belirlendi. Geçici teminat için istenen bedel ise 540 TL olarak açıklandı.


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Etiketler; #balıkesir büyükşehir #s plaka
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