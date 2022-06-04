Balıkesir'de üst üste depremler! Halk sokağa döküldü

Balıkesir'de üst üste depremler meydana geldi. İlk deprem saat 01.13'te 4.1 şiddetinde olurken, ikinci deprem ise 01.58'de 4.7 büyüklüğünde oldu. Depremler çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Karesi ilçesinde art arda iki deprem oldu. İlk deprem saat 01.13'te 4.1 büyüklüğünde gerçekleşirken, depremin derinliği 10.98 km olarak ölçüldü. İkinci deprem ise saat 01.58'de 4.7 büyüklüğünde ve 14,1 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremler İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan ilk depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat 01.13'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.