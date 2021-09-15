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Balıkesir Üniversitesi 18 kişi alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Balıkesir Üniversitesi 18 kişi alacak
15 Eylül 2021 Çarşamba 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim elemanı alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Adayların ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekmektedir.


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