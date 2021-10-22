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Balıkesir Üniversitesi 22 kişi alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Balıkesir Üniversitesi 22 kişi alacak
22 Ekim 2021 Cuma 09:39

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 


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