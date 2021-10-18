MURDA GÖZALTINA ALINDI
MURDA GÖZALTINA ALINDI
0
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ...
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ...
0
AKALIN: NERDE BU POLİSLER
AKALIN: NERDE BU POLİSLER
0
DİKKAT! ISPANAK UYARISI!
DİKKAT! ISPANAK UYARISI!
0

Bandırma'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler İbrahim Çelik ile Abdullah Topal yaşamını yitirdi

Bandırma'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
18 Ekim 2021 Pazartesi 14:25

Kaza, sabah saatlerinde Bandırma ilçesi Merinos mevkisinde meydana geldi. İbrahim Çelik yönetimindeki 10 U 7170 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Abdullah Topal yönetimindeki 17 HY 561 plakalı balık yüklü kapalı kasa minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışına Çelik ve Topal'ın hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan İbrahim Çelik ile Abdullah Topal’ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #kaza #trafik kazası
Önceki Haber
İddianame kabul edildi! Sedat Peker hakkında tutuklama kararı!
Sonraki Haber
Vahşeti, çobanın dikkati ortaya çıkardı!
İddianame kabul edildi! Sedat Peker hakkında tutuklama kararı!
İddianame kabul edildi! Sedat Peker hakkında tutuklama kararı!
0
Uyuyan eşini bıçaklayıp, intihar etti
Uyuyan eşini bıçaklayıp, intihar etti
0
Okulda taciz iddiası! Öğretmen açığa alındı
Okulda taciz iddiası! Öğretmen açığa alındı
0
Binlerce denizanası ölü halde kıyıya vurdu!
Binlerce denizanası ölü halde kıyıya vurdu!
0
Erdoğan'dan 'siyasi cinayetler' başvurusu
Erdoğan'dan 'siyasi cinayetler' başvurusu
0
Akdeniz Üniversitesi 7 kişi alacak
Akdeniz Üniversitesi 7 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.