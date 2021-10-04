SAZLARA HAYAT VERİYOR
SAZLARA HAYAT VERİYOR
0
KARACA SİNEMASI'NA DESTEK
KARACA SİNEMASI'NA DESTEK
0
NETFLIX'E SQUİD GAME DAVASI
NETFLIX'E SQUİD GAME DAVASI
0
GÖKTEN ÖLÜ KUŞ YAĞDI
GÖKTEN ÖLÜ KUŞ YAĞDI
0

Baraj gölünde çürümüş erkek cesedi bulundu!

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün regülatör kapaklarında kimliği belirsiz çürümüş erkek cesedi bulundu

Baraj gölünde çürümüş erkek cesedi bulundu!
04 Ekim 2021 Pazartesi 08:52

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Gölün regülatör kapakları yakınlarında balık tutan vatandaşlar havadaki kötü kokuyu hissedince çevrede arama yaptı. Vatandaşlar, konunun kapaklara takılan erkek cesedinden geldiğini tespit ettiler ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, cesedi bulunduğu yerden alarak, kıyıya çıkarttı. En az iki haftalık olduğu değerlendirilen cesedin üzerinde inceleme yapan polis, kimlik bulamadı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #baraj gölü #baraj ceset #seyhan barajı ceset
Önceki Haber
Kahraman'dan tepki çeken sözler: İlk 4 madde Anayasa'da olmamalı
Sonraki Haber
Cezaevleri temiz enerjiye geçiyor
Dehşeti yaşayan kadın o anları anlattı: Özür dilerim deyip bıçağı sapladı
Dehşeti yaşayan kadın o anları anlattı: Özür dilerim deyip bıçağı sapladı
0
Bafra Belediyesi 27 memur alacak
Bafra Belediyesi 27 memur alacak
0
Anadolu Üniversitesi 55 kişi alacak
Anadolu Üniversitesi 55 kişi alacak
0
Yüksek Seçim Kurulu 90 kişi alacak
Yüksek Seçim Kurulu 90 kişi alacak
0
Kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk öldü!
Kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk öldü!
0
MHP'lileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
MHP'lileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.