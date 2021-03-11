Bardak Üretiminde Sektör Lideri: İstpack Ambalaj

İstpack Ambalaj kurulduğu 2014 yılından itibaren en yenilikçi hizmetler ile ambalaj sektöründe öncü firmalardan biri olmuştur. Firmanın kurulduğu günden itibaren kendisine şiar edindiği görev gelişim ve değişimdir. Yılların getirdiği pek çok yeniliği ülkemize ilk kez kazandıran firma İstpack Ambalaj’dır.

İstpack Ambalaj kurulduğu 2014 yılından itibaren en yenilikçi hizmetler ile ambalaj sektöründe öncü firmalardan biri olmuştur. Firmanın kurulduğu günden itibaren kendisine şiar edindiği görev gelişim ve değişimdir. Yılların getirdiği pek çok yeniliği ülkemize ilk kez kazandıran firma İstpack Ambalaj’dır.

Sahip olduğu uzman ekip, özel üretim makineleri ve yüzlerce müşterisi ile ülkemizin ambalaj ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına karşılamaktadır.

İstpack Ambalaj Firmasının Sunduğu Hizmetler

Ambalaj sektörünün en yenilikçi firması olan İstpack Ambalaj her türlü baskı ve üretim kapasitesine sahiptir. Yıllardır verdiği hızlı ve kalitesi hizmetler şunlardır:

-Poşet tasarım ve üretim

-Servis ürünleri tasarım ve üretim

-Karton kutu tasarım ve üretim

-Bardak ve kase tasarım ve üretimi

-Ambalaj ve kese kağıdı tasarım ve üretim

Her yıl ürünlerine yeni seçenekler katar ve en son trendleri hedef kitlesiyle buluşturur. Ülkemize getirdiği en önemli yeniliklerden biri online tasarım hizmetidir.

Kurumsal ya da kişisel firmanız için, özel günleriniz için ambalaj ürün satın almak istediğinizde web sitesine girerek alacağınız ürünü online olarak kendiniz tasarlayabilirsiniz. Bu ilk kez ülkemizde gerçekleştirilen bir hizmettir.

Karton Bardak

Karton bardaklar pek çok alanda kullanım yeri bulabilen ve oldukça pratik ürünlerdir. İstpack Ambalaj kalitesiyle üretilen karton bardak dayanıklı yapısı ve çok çeşitli tasarımlarıyla müşterilerin en çok tercih ettiği ürünlerden biridir.

Kalabalık iş yerlerinde klasik cam bardak kullanımı hem tehlikeli hem de temizliği zor olduğundan karton bardaklar hayat kurtarıcıdır. Firma logo baskılı karton bardaklar ile de firmalar reklam alanı bulurlar ve satın aldıkları bu ürünü bir avantaja çevirirler.

Karton Bardak – Double Wall

Double Wall karton bardaklar çift karton katmanına sahip ürünlerdir. Sıcak içeceklerin el yakmadan daha kolay içilmesi için özel olarak üretilmişlerdir. Üzerlerine her çeşit baskı ya da desen uygulanabilir.

Daha kalın malzemeden yapıldığı için bardağın içine konulan sıcak sıvıyı daha uzun süre muhafaza ederek daha verimli hale getirir. İstpack Ambalaj kişiye özel tasarladığı Double Wall karton bardaklar ile adından söz ettirmeyi her zaman başarmıştır.

Karton Bardak Taşıyıcı

Karton bardak taşıyıcılar yine karton kullanılarak tasarlanan ürünlerdir. 2 gözlü ya da 4 gözlü olabilirler ve farklı modellere sahiptirler. Taşıma kolaylığı sağlayan bu ürünler özellikle kalabalık alanlarda güvenliği sağlamak için oldukça uygundurlar.

Çeşitli renk seçenekleri olabilen ürünler özel makinede üretilir ve karton bardaklar ile birlikte sipariş verilebilir.

Karton Bardak Kapağı

Tasarlanan karton bardaklar ile uyumlu olarak üretilen karton bardak kapağı ürünün oz ölçüsüne uygun bir biçimde üretilirler.

Üzerlerinde ufak bir delik bulunur ve çoğu kısmı içme aşamasında kapalı kalır. Bu da yürürken ya da ayaktayken de çok rahat bir şekilde karton bardaklardan içilmesini sağlar. Sıcak içecekler için dökülme gibi durumları önleyerek güvenliği sağlarlar.

Sızdırma ya da kendiliğinden çıkma gibi olumsuz durumlar olmayacağı için içen kişi içeceğinin keyfini çıkarır. Kaliteli malzemeden üretilen karton bardak kapakları isteğe göre farklı renklerde olabilir.

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