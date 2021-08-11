Bartın'da sel: Köprüler yıkıldı, yollar çöktü, evler su altında kaldı

Bartın’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı,su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolunun Yenihan köyü mevkiinde yol çöktü. O sırada yoldan geçen araçlar sele kapıldı. Ekipler tarafından mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yenihan köyünde taşan dere nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evden çocuklarını kurtarmaya çalışan bir baba bacağından yaralandı.

Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne ulaşım sağlayan köprüler de sel nedeniyle yıkıldı. Köylere ulaşım sağlanamazken, 2 köyde de çok sayıda aracın sulara kapıldığı öğrenildi. Bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı belirtilirken, ekiplerin köylere ulaşma çabası devam ediyor.

Ayrıca, Kumluca beldesinde ise derelerin taştığı ve çok sayıda evde su baskını yaşandığı öğrenildi.

Yenihan köyüne giden Bartın Valisi Sinan Güner de selin vuruduğu bölgelerle ilgili açıklama yaptı. Vali Güner, "Saat 03.00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol, çeşitli heyelanlar nedeniyle kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı, oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı, onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus’un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliği'nden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar" dedi.



EV YIKILDI, 1 KİŞİ KAYIP



Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonucu, Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde bazı evlerde hasar oluştu. Bazı evlerin yıkıldığı köyde, yıkılan bir evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi.



KÖPRÜ ÇÖKTÜ; 2 OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ

Bartın'da, saat 03.00 sıralarında, şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle Bartın- Karabük yolunun Bahçecik mevkisinde köprü çöktü. Bu sırada köprüden geçen 2 otomobil de Bahçecik Deresi'ne düştü. Araçlardaki 8 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Karabük'ten gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan 8 kişiyi ambulanslarla Karabük'teki hastanelere kaldırdı. Köprüden dereye düşen araçların çıkarılması için ise çalışma başlatıldı.

Bartın-Karabük yolunun Bahçecik ve Yenihan mevkilerinde meydana gelen göçükler nedeniyle de ulaşım sağlanamıyor. Bölgede yoğun yağış devam ediyor.

KAYIP KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Bartın'ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde evin çökmesi sonucu 1 kişi kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar ve AFAD ekipleri, köyde kadın için arama çalışması başlattı. Ceyüpler köyünde ise 1 kişinin sel sırasında korkuyla kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdiği öğrenildi.

4 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Bartın ile Karabük arasında Bahçecik köyünde Yaşar Karapınar'a ait 2 katlı evde 4 kişi mahsur kaldı. Çevresi suyla kaplı eve ulaşan AFAD ekipleri halata tutunan aile bireylerini güvenli bir bölgeye götürdü. Yaşlı kadını bir AFAD görevlisi sırtında taşıdı. Karapınar ailesine ait 2 büyükbaş hayvanın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.