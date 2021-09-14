İZMİR BASKETBOL ŞEHRİ OLACAK
İZMİR BASKETBOL ŞEHRİ OLACAK
0
İLK GÜNKÜ GİBİ!
İLK GÜNKÜ GİBİ!
0
'SEVGİLİM' KAZANDI!
'SEVGİLİM' KAZANDI!
0
DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
0

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14 Eylül 2021 Salı 10:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bartın Üniversitesi birimlerine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için askerlik  durum  belgesi,  adli  sicil  belgesi,  özgeçmiş  ve  eserler  listesi,  yabancı  dil  sınav  sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir basketbol şehri olacak!
Sonraki Haber
Pamukkale Üniversitesi sağlık personeli alacak
Pamukkale Üniversitesi sağlık personeli alacak
Pamukkale Üniversitesi sağlık personeli alacak
0
Parasını alamayınca kamyonları ezdi!
Parasını alamayınca kamyonları ezdi!
0
1964 model minibüs 3 yılda bu hale geldi
1964 model minibüs 3 yılda bu hale geldi
0
Bu da fuhuşun veresiye defteri!
Bu da fuhuşun veresiye defteri!
0
Annesinden sonra küçük Beliz de hayata tutunamadı!
Annesinden sonra küçük Beliz de hayata tutunamadı!
0
Süleyman Demirel Üniversitesi 16 kişi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 16 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.