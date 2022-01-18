HAVA SOĞUK DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI!
HAVA SOĞUK DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI!
0
BU İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN!
BU İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN!
0
BORÇ AÇIKLAMASI
BORÇ AÇIKLAMASI
0
MUĞLA'DA DEPREM!
MUĞLA'DA DEPREM!
0

Bartın Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Bartın Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
18 Ocak 2022 Salı 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bartın Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. KPSS 2020 P3 puanına sahip olmak.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir'in 11 ilçesinde uyuşturucu baskınları!
Sonraki Haber
Engelli ve eski hükümlü işçi alınacak
TOKİ, 49 arsayı satışa çıkartıyor
TOKİ, 49 arsayı satışa çıkartıyor
0
Engelli ve eski hükümlü işçi alınacak
Engelli ve eski hükümlü işçi alınacak
0
Bingöl'de terör operasyonu başlatıldı
Bingöl'de terör operasyonu başlatıldı
0
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
0
Kayseri'de deprem oldu! O anlar böyle görüntülendi
Kayseri'de deprem oldu! O anlar böyle görüntülendi
0
El bombası patladı, uzman çavuş şehit oldu!
El bombası patladı, uzman çavuş şehit oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.