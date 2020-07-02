Başarımızın arkasında kadınlar var

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), haziran ayı toplantısı Kişisel Marka Yaratıcısı İrem Sefa Yayımlar katılımıyla internet üzerinden gerçekleşti. Toplantıda Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık pandemi dönemindeki faaliyetlerden bahsederken Bornova Belediyesi Sivil Toplum Koordinatörü Şahin Doğan sivil toplum yerleşkesi hakkında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sinem Tankoç ise Anahtar projesiyle ilgili bilgi verdi.

Toplantıda konuşan İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. Pandemi sürecinde 49 dernekle birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Serter, "Pandemi sürecinde Covid-19 yardım kampanyası düzenledik. 23 Nisan'da Barış Çocuk Orkestarası'ndaki çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışmalara başladık. Yürütme kurulu toplantılarımız hiç aksamadan tam kadro olarak sürdürülüyor. Konuştuğumuz projeleri hayata geçiriyoruz. Elde ettiğimizi güzellikler ve başarılar hepimizin eseri. Başarılarımızın arkasında kadın dayanışması var. Yeni dönem çalışmalarımız devam ediyor. Komisyonlarımızın çalışma prensiplerini belirleyerek hareket etmek istiyoruz. Giderek önemi artan dijitalleşme ile ilgili olarak araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal medya ve internet sitelerimizi düzenliyoruz. Kadınları daha güçlü kılmak ve fırsat eşitliğinde öncü olmak için etkinliklerimiz sürecek" dedi.

Kariyer yolculuğunuza eşlik edecek

Kişisel markalaşmanın, kişinin kariyer planlaması için çok önemli olduğunu vurgulayan Kişisel Marka Yaratıcısı İrem Sefa Yayımlar, özel sektörde üst düzey görevler aldıktan sonra istifa ederek iş yaşamında kadınların yanında yer almak istediğini belirtti. Kadınların detaycı olmasından dolayı iş yaşamında başarılı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade eden Yayımlar, "Kişisel markalaşma kariyer yolculuğunuzu eşlik edecek stratejilerdir. Bu stratejileriniz rakiplerinizden ayrıldığınız farklılıklarınızı keşfediyorsunuz. Kişisel markalaşma kariyerdeki sıçrama noktanızdır. Kadınların marka algı haritasının oldukça geniş. Bu geniş yelpazeyi kendinize fırsata çevirmek için kişisel markalaşma çabalarına önem verin. Kişisel markalaşma süreci üç aşamadan oluşuyor. Marka vaadi, marka iletişimi ve marka deneyimi. Kadınlar iş yaşamında gerçekten çok önemli işler yapıyor. Bunun yaygınlaşması ve topluma örnek olabilmeniz için sosyal medyayı ve interneti iyi kullanmanız lazım" diye konuştu.

Hayattaki en büyük tutkusunun kadınların kendi potansiyellerini, hayallerini gerçekleştirmesi olduğunu belirten Yalımlar, "İnsanların bu dünyaya getirdiği benzersiz hediyeyi ortaya çıkarmanın en etkili yolunun kişisel markalaşma olduğuna inandığım için, kişisel markalaşmanın gücünü daha geniş kitlelere yaymak amacıyla çalışmalarımı sürdürüyorum. Benim hayat mottom; Kendi için ayağa kalkmış bir kadın,tüm kadınlar için ayağa kalkmış demektir" dedi.

Sosyal Belediyecilik Kurulu kurulacak

Kadın hakları konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hassas olduğunu ifade eden Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, geniş bir yapıya hitap ederek çalışmalara başladıklarını belirtti. Büyükşehir kent konseyleri arasında ortak bir toplantı yaptıklarını vurgulayan Işık, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa bir çalışma yapan tek belediye. Covid-19 sürecinde kadına yönelik ev içi şiddet arttı. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz toplantıda kadına şiddet ve sığınma evlerinin açık olduğunu Büyükşehir Belediyesi'nden duyurulmasını istedik. Korona virüsten kaybettiğimiz inşaları hatırlayacak bir yer inşa etmek istiyoruz. Sosyal Belediyecilik Kurulunun kurulmasını istedik ve Tunç Soyer öncülüğünde kurulumuz olacak. Birlikte yürürsek başarırız" diye konuştu.