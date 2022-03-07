Başbuğ: Ukrayna'yı yem olarak Rusya'nın önüne attılar!

Birleşik Milletler, NATO ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna halkını kaderine terk ettiğini belirten Psikolojik Harp Uzmanı Emekli Albay Coşkun Başbuğ, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 48 saat içerisinde Ukrayna’yı kontrol altına alma hedefinin tutmadığını ve sahada Rus ordusunun hezimete uğradığını ancak Rusya’nın hedefine ulaşacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş Türkiye'yi de yakından etkiliyor. İki ülke arasındaki gerilim Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkilerken savaşın ne zaman ve nasıl biteceği merak konusu. Rusya'nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaşın 11. günün ardından Psikolojik Harp Uzmanı Emekli Albay Coşkun Başbuğ, Haber Ekspres’e özel açıklamalarda bulundu.

“Rus ordusu sahada hezimet yaşadı”

Harekâtın Rusya’nın istediği şekilde gitmediğini ancak son iki günde sahada Rusya ağırlığının hissedilmeye başladığını aktaran Başbuğ, “Rusya yakarak, yıkarak bir süreç götürüyor. Bu durumda Rusya’ya alan kontrolü getirecek noktaya getirdi. İlk başta Putin, hedeflediği 48 saat içerisinde Ukrayna’yı kontrol altına alıp yaptığı işgallerle kuzey, güney, batı ve doğu yönlerinden Ukrayna’yı kontrol altına alırım diye düşündü ama olmadı. Bu durumu sadece Ukrayna ordusunun ve halkının direnişine bağlamamak lazım. Takdir ediyoruz ama Rus ordusunun hazır olmadığını, sahada büyük bir hezimet yaşadığını görmekte de fayda var. Bu durumu gören Putin, oluşan direnci kırmak adına tepkilerini sertleştirdi, acımadan kırmaya dökmeye başlayarak ordunun önünü açtı. Geldiğimiz noktada Rus ordusu güneyden ciddi bir alan hakimiyeti sağladı. Kherson düştü, Odessa’nın düşmesine bana göre az kaldı. Buralarda alan hakimiyetini sağladıktan sonra Rusya, muhtemelen Donbas bölgesine batıdan bir kuşatma harekatı yaparak içerde kalan Ukrayna birliklerini doğudan, batıdan bir kıskaç içerisine alacak. Harkov da kritik Rusya’nın orada da ciddi saldırıları var. Ama henüz kontrol sağlayamadı. Geriye bir tek Ukrayna'nın başkenti Kiev kalıyor” dedi.

“Rusya’ya zor saatler yaşatır”

Rus ordusunun Kiev’e ulaşması halinde savaşın sonlanacağını ve şehir savaşında galip gelen tarafın noktayı koyacağını belirten Başbuğ, “Rus ordusunun Kiev’de işi zor. Meskun mahal zor bir bölgedir. Bu nedenle iyi hazırlanan bir Ukrayna, Rusya’ya zor saatler yaşatır. Ama bu sahadan galip çıkacağı anlamına gelmez çünkü görünen köy kılavuz istemez. Ukrayna ile kıyaslarsak Rusya’nın ciddi bir gücü var. Ukrayna’nın tek başına Rusya ile baş etmesi mümkün değil. Rusya batı ülkelerinden destek bekliyor ama onlarda da vermeyeceğini belirtiyor. Bana göre sonucu belli bir süreç içindeyiz. Rusya istediği hedefe katlederek öyle ya da böyle ulaşacak” diye konuştu.

Birleşik Milletler, NATO ve Avrupa Birliği’nin Ukrayna’yı yalnız bıraktığını yem olarak Rusya’nın karşısına atarak seyretmeye başladıklarını ifade eden Başbuğ, Ukrayna halkının kaderine terk edildiğini söyledi.

“Rusya’nın kapımıza dayanma şansı yok”

Ukrayna’nın savaşta Bayraktar’ın ürettiği İHA ve SİHA’ları kullanıyor olmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Coşkun Başbuğ, bu durumun Türkiye ve Rusya ilişkilerine zarar vermeyeceğini kaydetti. Başbuğ, “Biz nasıl şehitler verirken Kalaşnikof satan Rusya’nın kapısına dayanmıyorsam aynı şekilde Rusya’nın da bizim kapımıza dayanma şansı yok. Biz orada bir ticaret yaptık. Bu ticaret sonucunda Ukrayna bir silah elde etti ve bunu istediği yerde kullanır. Bir takım yerler özellikle Rusya ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmek için bu durumu köpürtmek istiyor ama Rusya bu konuda tuzağa düşmüyor. Biz de deneyimliyiz. Bu meseleye bir ticaret olarak bakmak lazım. Zaten Rusya da böyle bakıyor” ifadelerini kullandı.