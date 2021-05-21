Basın Kartı Yönetmeliği değişti, CHP'li Sertel'den tepki geldi

Basın Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ' iktidar minareyi çalmıştı, kılıfını hazırladı' diyerek tepki gösterdi

Basın Kartı Yönetmeliği değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle basın kartı verme ve iptal şartları yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı va AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Basın Kartı Yönetmeliği değişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uzun süredir basın kartı verilmesi ve süresinin uzatılması konusunda keyfi davranmakla eleştiriliyordu.

Yönetmelikte yapılan düzenlemelerde netlik olmaması aynı eleştirilerin devam edeceğine işaret etti.

Yeni düzenlemeyle, “Basın Kartı” verilecek kişilerde aranan şartlara, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmekten hüküm giymemiş olmak” ibaresi eklendi.

Düzenlemede, yoruma açık bazı değişiklikler şöyle:

-Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması,

-Şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması,

-Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması hallerinde komisyon tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, bu kişilerin sürekli nitelikte basın kartlarının iptaline karar verilebilir. Komisyon tarafından verilen iptal kararları Başkanın onayı ile derhal uygulanır.

-6’ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerine aykırılığın oluşması halinde sürekli nitelikte basın kartı, Başkanlığın teklifi üzerine Komisyonca iptal edilir.

CHP’li Sertel: İktidar minareyi çalmıştı, kılıfını hazırladı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Basın Kartı Yönetmeliği değişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, değiştirilen yönetmelikte ucu açık, keyfiyete müsait yorum ve yaptırımlara yer verilmesini eleştirdi.

Sertel, “Basın kart yönetmenliğinde yapılan değişiklik ile iktidarı eleştiren, yazı yazan, tweet atan, herkesin basın kartı iptal edilebilir. Yoruma bağlı maddeler getirilmiş, kesin hükme de gerek yok, basın kartını almak, iptal etmek, her şey tek kişinin keyfine, ruh haline bırakılmış. Bu zamana kadar çok sayıda gazetecinin kart başvurusunu sebepsiz bekleten, yılların gazetecilerin kartını gerekçe göstermeksizin iptal eden İletişim Başkanlığı, çaldığı minareye kılıf uydurmuştur. Oldu olacak ‘Biat eden, iktidarı öven gazetecilere kart var, eleştiren, Türkiye gerçeklerini yazan gazetecilere kart yok’ deyin olsun bitsin” dedi.

Daha önce değiştirilen ve eleştirilen yönetmelikteki eksikliklerin giderilmesi beklenirken, eskiyi dahi aratır değişikliklerin yapılmasının tek adam keyfi yönetiminin yansımaları olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, daha önce yapılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın bu düzenleme ile niyet okuyuculuğunu da başladığını söyledi.

“GAZETECİLİK BASIN KARTINA SIĞMAZ”

İktidarın muhalif gördüğü isimleri sindirmek için türlü türlü antidemokratik yöntemlere başvurduğunu ifade eden Atila Sertel, şunları söyledi:

“Şartları taşımasına rağmen çok sayıda gazetecinin basın kartı başvurusu gerekçe gösterilmeksizin bekletiliyor, yaşamı boyunca gazetecilik yapmış, sürekli basın kartını almış ve yıllarca taşımış gazetecilerin kartları iptal ediliyor, muhalif görülen gazete ve gazetecilere olmadık eziyetler ediliyordu. Bu son değişiklikle ‘minareyi çalan iktidarın kılıfını da hazırladığını’ görüyoruz. Örneğin yapılan değişiklikle, ‘Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması’ deniliyor. Buna benzer ucu açık düzenlemeler var. Gazetecilerin saygınlığını ölçmek İletişim Başkanı ve Basın Kartı Komisyonu’na mı kaldı? Onurlu, namuslu gazeteciler kalemini kırar yine de satmaz. Onların yaptığı gazetecilik de basın kartına sığmaz. Saygınlık ölçecekseniz yandaş basına bakın, iktidar ile mafya arasında arabuluculuk yapan ve kendine gazeteci diyen gazetecilere bakın. Bu tür antidemokratik düzenlemelerle AKP iktidarı basın ve ifade özgürlüğü konusunda bir arpa boyu dahi yol alamayacağını bir kez daha göstermiştir.”