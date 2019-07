Basına ve kamuoyuna darbelerin karşısındayız

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Basına ve kamuoyuna siyasi baskıların ve darbelerin karşısındayız" dedi.

Mehmet Balık'ın açıklaması şöyle;



Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-İş Sendikamızın önceki Genel Başkanı Veli Demir hakkında, 15 Temmuz Darbe girişiminin hemen ardından Genel Başkan sıfatıyla yaptığı basın açıklaması nedeniyle, Türk Ceza Kanunun 301. maddesine aykırılıktan dava açılması kabul edilemez.

Eğitim-İş Sendikamızın kuruluşundan beri ortaya koyduğu mücadele, AKP iktidarını her zaman rahatsız etmiş, Merkez Yönetim Kurulu ile üyelerimize baskı uygulanarak sindirmeye çalışılmış ve bu süreçte çok sayıda dava açılmıştır. Baskıya ve zulme boyun eğmeyen örgütümüz ve örgütlü yapıları, yargı mercileri kullanılarak kıstırılmak, susturulmak istenmektedir. Bizler elbette dün olduğu gibi bugün de yaşanan hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz.

Siyasi iktidar tarafından Eğitim-İş Sendikamız üzerindeki baskılarla yetinilmedi, son zamanlarda örgütümüz ve bağlı sendikalarımız üzerinde yoğun bir baskı ve sindirme politikaları uygulanmaktadır.

Hatırlanacağı üzere Orman Genel Müdürlüğündeki hukuksuzluğa ve keyfiliğe izin vermeyerek kamuoyunun gündemine taşıyan Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanımız Şükrü Durmuş hakkında da soruşturma açılmıştır.

15 Temmuz gerici, faşist darbe girişimini lanetlemiş, Cumhuriyete ve Laikliğe sahip çıkmış, bu içerikte açıklamalar yayımlamış bir örgütüz.

Ulusal bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze, Laik Demokratik Cumhuriyetimize ve Sosyal Hukuk Devletimize karşı yapılan ve yapılacak her türlü darbe girişiminin karşısında geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz’da da dimdik duruş gösterdik.

Biz; Atatürkçü, yurtsever, devrimci ve demokratlar darbelere, antidemokratik yönetimlere karşı durduğumuz için yıllardır bedel ödedik ve boyun eğmedik. Bundan sonra da bu tür baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Darbelerin, demokrasi ve hukuk dışı bütün uygulamaların her zaman karşısında olduk, karşısında olmaya da devam edeceğiz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların duruşu nettir. Atatürk ilke ve devrimlerinden asla taviz vermez !

AKP iktidarı ve yandaşlar tarafından hedef haline getirildiğimizin farkındayız.

Hiçbir şekilde sendikal örgütlülükten, Tam Bağımsızlıktan, emek ve sınıf mücadelesi yolundan bir adım geri atmayacağız.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 19 Temmuz 2019 Cuma günü saat 11.00’da Konya Adliyesi’nde Eğitim-İş önceki Genel Başkanı Veli Demir’in şahsında örgütümüze atılmak istenen kumpas davasına tüm demokratik kitle örgütlerini, kurum ve kuruluşları davet ediyoruz.