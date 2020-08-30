İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Galata Köprüsü’nde açılan ‘Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor’ adlı sergiyi gezdi

Vali Yerlikaya, “Bize bu şanlı zaferi armağan eden, İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin saygı değer üyeleri, kahraman ordumuzun tüm askerlerini, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum” dedi. Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel “Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor” adlı sergi düzenledi. Galata Köprüsü’nde düzenlenen ve o döneme ait fotoğraflarla tarihe ışık tutan sergiye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve protokol katıldı. Sergiyi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız eşliğinde gezen Vali Yerlikaya, sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, milletçe Zafer Bayramı’nın 98. yılını idrak ettiğimizi belirterek, “Bize bu şanlı zaferi armağan eden, İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, kahraman ordumuzun tüm askerlerini, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum. İstanbullu hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Zafer Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız’a, bu güzel sergide bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Zafer Bayramımızın onurunu, gururunu ve heyecanını bu güzel kadrajlarda ‘geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer’ manasını bizlere yaşattığı için tekrar yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nutuk'un bölümleri de sergide

Millet olarak kazanılan bir zaferin heyecanını ve gururunu yine hep birlikte yaşadığımızı ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, “Bu vatanın nasıl vatan olduğunu, bu vatanın nasıl şehit kanlarıyla sulanıp vatan olduğunu, geçmişe baktığımız zaman hep birlikte görebiliyoruz. Zaferlerimizi kutlayacağız. Şehitlerimizi anacağız. Bu vatanı bizlere emanet edenleri saygıyla yad edeceğiz. Ben bu sergide de bu zaferlerin unutulmaması, toprağı vatan kılanların unutulmaması ve milletçe bu coşkunun yaşanması için burada Beyoğlu Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta da bu zaferi anlattığı bölümü burada her bir fotoğrafın altına koyduk. Bu günü anlatmak adına vatandaşlarımız buradan geçerken onlara Zafer Bayramı’nı anlatan kartpostal hediye veriyoruz” dedi. Programın sonunda Başkan Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapılan kartpostalı Vali Yerlikaya’ya hediye etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı doyasıya yaşatacak olan Beyoğlu Belediyesi, Galata Köprüsü’nde Büyük Taarruzu anlatan sergiye akşam piyano resitali de ekleyecek.