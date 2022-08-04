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Batman'da 49 işçi alınacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 49 işçi alımı yapacaklarını duyurdu

Batman'da 49 işçi alınacak
04 Ağustos 2022 Perşembe 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

 

Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.

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