Batur Yunan medyasına konuştu: CHP 2023'te iktidar olur

Selanik ziyareti sırasında Yunan basınına demeç veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP'nin 2023'te iktidara yürüyeceğini söyleyerek, "Türkiye'de değişim süreci başladı. Bu rüzgârın önünde kimse duramaz" dedi.

Kasım ayı başında Yunanistan'a giderek, Selanik'te düzenlenen 35. Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı'na katılan ve bir dizi ziyarette bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yunan medyasının ilgi odağı oldu. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas ve Drama Belediye Başkanı Mamsakos Christodoulos'u makamlarında ziyaret eden, 10 Kasım'da Atatürk'ün doğduğu evde düzenlenen anma törenine katılan Başkan Batur, Yunan basınında geniş yer buldu.

Değişim rüzgârı

Yunan medyasının "Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir üyesi olan 62 yaşındaki mimar yedi aydır, İzmir'in merkez belediyesinin dümeninde oturuyor" diyerek tanıttığı Batur, verdiği demeçte CHP'nin yerel ve ulusal siyasetteki başarısını değerlendirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde alınan sonuçlara dikkat çeken Batur, CHP'li belediyelerin Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini yönetir konuma geldiğini vurguladı. "Türk halkı yerel seçimlerde değişim mesajı verdi. Artık Türkiye'de değişim süreci başladı. Birlik ve beraberlik sürdüğü sürece de bu rüzgârın önünde kimse duramaz. Bir sonraki genel seçimlerde aynı tutumun devam etmesini umut ediyoruz" diyen Batur, CHP'nin 2023 seçimlerinde iktidara yürüyeceğini söyledi.

İzmir'deki 40 bin mülteci

Batur, İzmir'de çoğunluğu Konak'ta yaşayan, yaklaşık 40 bin mültecinin bulunduğuna da dikkat çektiği demecinde, "Mülteci sorunu sadece AB'yi veya Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu değil; Türkiye'nin de karşı karşıya olduğu büyük bir sorun. İnsani nedenlerden ötürü geri göndermeniz mümkün değil. Diğer taraftan bu kadar insanın -milyonlardan bahsediyoruz- Türkiye'de kalması ülkede başka sorunlar meydana getiriyor. Tek çare ülkelerinde barışın tahsis edilmesi ve tüm Suriyelilerin vatanlarına dönmesidir. Bu hem Türkiye için hem de tüm bölge için olumlu olacaktır" diye konuştu.

İki kenti yakınlaştıracak seferler

Batur, röportajda İzmir ile Selanik'in birbirine çok benzediğine, ortak değere sahip olduklarına işaret etti. Batur, "Bu dost iki kentin yakınlaşması için çok şeyin yapılması gerekiyor ve bizler büyük bir heyecanla Selanik-İzmir feribot seferlerinin ve direkt uçuşların başlamasını bekliyoruz. Bu bağlantılar iki kent arasındaki ilişkileri olumlu etkileyecektir ve gerek İzmir'de gerekse Selanik'te turizmi artıracaktır. Yaptığım temaslarda tüm tarafların desteğini gördüğümüz feribot seferlerinin çok kısa bir sürede başlayacağına inanıyorum" dedi. Batur, Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas'la önceki belediye başkanı Yannis Boutaris'la kurulan diyalogu sürdürmek istediğini de vurguladı. Batur, "Bu her iki kent için de önemli. Tüm ülkeye yayılan barış ve işbirliği meşalesini yaktık. İşte tam da bu sebepten ötürü işbirliğimiz çok önemli ve devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Yüzündekii gülümseme hiç eksilmedi

Selanik'in Kordon'a çok benzeyen sahil şeridinde Batur'la konuşan Yunan gazeteci, yazısında karşılıklı işbirliği ve dostluk mesajlarını vurguladığı Batur'un yüzündeki gülümsemenin hiç eksilmediğine de işaret etti. Röportajda Batur'un Yunanistan ziyareti sırasında 10 Kasım'da, Ulu Önder Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evde düzenlenen anma törenine katıldığı da vurgulandı.

Dostluk için çalıştım

Röportajda Batur'un büyükbabasının Grebene'de doğup büyüdüğü ve mübadeleyle Selanik'ten İzmir'e gittiği de belirtildi. Batur'un "Büyükbabama ait objeleri ve fotoğrafları hâlâ evimde muhafaza ediyorum. Selanik'le aile bağım var. Her zaman aramızdaki dostluk ve iki ülke halklarının yakınlaşması için çalıştım. Zaten bizleri birleştiren şeyler, bizleri ayıranlardan çok daha fazla" sözlerine de yer verildi. Batur, röportajda fırsat buldukça ailesiyle birlikte Sakız'a gittiğini de belirterek, "Sakızlılarla artık akraba gibi olduk. Yolda beni tanır ve beni görmekten mutlu olurlar" dedi. Batur röportajda Yunan müziği ve özellikle Haris Alexiou'yu dinlediğini de söyleyerek, "O da İzmirli, Alexiou'ya hayranım" dedi.