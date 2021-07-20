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Bayram günü acı kaza: Baba öldü, anne ve çocuklar yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Nevzat Demir (41) hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı

Bayram günü acı kaza: Baba öldü, anne ve çocuklar yaralı
20 Temmuz 2021 Salı 12:41

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Manavgat'ın Aksaz kavşağı D-400 yolunda meydana geldi. Alanya yönüne giden Nevzat Demir'in kullandığı 48 VN 882 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, başka aracın sıkıştırması sonucu sinyalizasyon direğine çarparak, yol kenarına savrulup, takla attı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Nevzat Demir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Nevzat Demir'in eşi Özlem Demir (33), çocukları Erva Demir (23) ve Emir Demir (14) ise yaralandı. Yaralılar, ilçedeki özel hastanelere götürüldü. Nevzat Demir'in cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #trafik kazası #ölüm #bayram kaza
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