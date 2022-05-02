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Bayramlaşmaya gitti, karısını öldürdü, oğlunu yaraladı!

Bayramlaşmaya gitti, karısını öldürdü, oğlunu yaraladı!
02 Mayıs 2022 Pazartesi 08:26

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, Durdu Alkan (55) bayramlaşmak için görüşmeye geldiği evde boşanma aşamasında olduğu karısını ve oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Ayşe Alkan (50) yaşamını yitirirken, Müslüm Alkan ise (25) yaralandı

Olay öğleden sonra, Yığılca ilçesi Hacıyeri Köyü’nde meydana geldi. Bolu’da yaşayan Durdu Alkan bayramlaşmak için boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan ve oğlu Müslüm Alkan’ın kaldığı eve geldi. Çift arasında boşanma meselesi nedeniyle başlayan tartışmaya oğlu Müslüm Alkan da dahil oldu. Bunun üzerine Durdu Alkan aracında bulunan av tüfeğini alarak tekrar eve girdi. Babasının annesini vuracağını gören Müslüm Alkan müdahale etmek istedi. Durdu Alkan oğlunu sol bacağından yaraladı. Ardından Ayşe Alkan’ı başından ve göğsüne ateş ederek vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ayşe Alkan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bacağından vurulan Müslüm Alkan ise hastaneye kaldırıldı.  

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Durdu Alkan’ı av tüfeği ile birlikte ormanlık alanda yakaladı. Durdu Alkan gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayşe Alkan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #cinayet #karısının öldürdü #kadın cinayeti #boşanma cinayeti
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