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Bebek sahilinde iğrenç görüntüler! İlk ifadesinde dans ediyorduk dedi!

İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren iki kişinin görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkilere neden olan görüntü üzerine harekete geçen ekipler iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Carmen Maria T., dans ediyorduk savunmasında bulundu

Bebek sahilinde iğrenç görüntüler! İlk ifadesinde dans ediyorduk dedi!
31 Mayıs 2022 Salı 14:45

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.


ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

DANS EDİYORDUK

Bebek sahilinde uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınan şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bebek #bebek sahili #cinsel ilişki #istanbul
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