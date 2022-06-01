Bebek'teki görüntülerle ilgili yeni gelişme! Cezaevinden izinli çıkmış!

İstanbul Bebek'te gelen görüntüler dün sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Görüntüler sonrası iki kişi gözaltına alınırken, şüpheli Ö.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.K. ifadesinde olay sırasında tinerin etkisinde olduğunu söylerken, Ö.K.'nin zaten mahkum olduğu ve izinli olarak dışarda olduğu öğrenildi

Bebek sahilinde kameralara yansıyan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Başsavcılığın talimatı üzerine, halka açık alanda ve alenen ilişkiye giren C.M.T. ve Ö.K. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Ö.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.M.T. ise gözlem altına alınmak üzere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

"SERBEST BIRAKILMAMI TALEP EDİYORUM"

Öte yandan şüpheli Ö.K.'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Dün sosyal medyaya düşen ve bir çiftin İstanbul Bebek sahilinde, çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri görüntü infial yaratmıştı. Skandal video sonrası harekete geçen ekipler iki şüpheliyi gözaltına almış ve ifadelerinin ardından erkek cezaevine, kadın şüpheli ise akıl hastanesine sevk edilmişti.